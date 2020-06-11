2020-06-11T12:47:02+03:00
Общество

В Воронежской области средняя зарплата за прошлый год составила 33700 рублей

А уровень безработицы – 0,9%
Татьяна МИСТЮКОВА
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Из архива "КП"Из архива "КП"Фото: Артем КИЛЬКИН
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Об этом доложил губернатор Александр Гусев сегодня, 11 июня, депутатам областной Думы. Напомним, состоялся ежегодный отчет главы региона о деятельности правительства Воронежской области за прошлый год. По словам губернатора, усредненная зарплата жителей составила 33700 рублей, что на 8% выше 2018-го. И эти 8% практически в два раза превышали рост инфляции.

- В результате уровень бедности оказался одним из самых низких по стране. А уровень безработицы составил рекордные 0,9%, - заявил глава регионе.

Также он рассказал, сколько составила по итогам 2019-го продолжительность жизни в Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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