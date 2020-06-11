В мае воронежским медикам из-за коронавируса доплатили более 161 миллиона рублей

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:48:48+03:00

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Сегодня, 11 июня, губернатор Александр Гусев отчитался о результатах работы правительства Воронежской области за 2019 год. По его словам, все базовые сферы экономики показали рост выше среднего по стране на несколько процентов. Также он привел данные по продолжительности жизни в Воронежской области. В прошлом году ее зафиксировали на уровне 73,6 года (четвертое место среди субъектов ЦФО). За последние пять лет она увеличилась почти на три года. Этого удалось достигнуть, в том числе, за счет поддержки сферы здравоохранения. В прошлом году вливания в нее составили более 48 миллиардов рублей.

И в этом году эту сфера, отметил Александр Гусев, из-за коронавируса несет большую бюджетную нагрузку. Всего на стимулирующие выплаты медицинскому персоналу выделено 744,5 миллиона рублей из федерального бюджета и 217,5 миллионов – из регионального. В мае федеральные выплаты получили 2554 медработника, региональные – 1950 человек. Общая сумма составила более 161 миллиона рублей.

- Мы обеспечены выплатами на последующие месяцы. Сейчас выдаем эти деньги в аванс, не дожидаясь 10 числа. Надеюсь, это поможет нам скорректировать некоторые нюансы, которые могут возникать в части количества их получателей, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU