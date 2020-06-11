2020-06-11T12:17:13+03:00
Общество

В Воронежской области за рухнувший мост и гибель рабочего главный инженер отделался пустяковым наказанием

Причем это еще не вся его вина – еще один мужчина покалечен, а четверо получили травмы [фото, видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Мост сразу после обрушения.Мост сразу после обрушения.Фото: очевидцев ЧП.
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В отделении Грибановского районного суда в Терновке вынесли приговор 64-летнему главному инженеру, жителю Тамбова. Мужчину признали виновным в неправильном расчете устойчивости моста, что привело к страшной трагедии.

Главный инженер с июля по август 2018 года подготовил проектную документацию по ремонту моста через реку Савала села Братки Терновского района. При этом, по данным суда, он не учел, что на время работ переправу нужно перекрыть или по крайней мере не впускать туда одновременно два тяжелых грузовика.

Итогом ошибки разработчика проекта стала трагедия, случившаяся 21 ноября 2018 года. На мост одновременно въехали два «МАЗа» с прицепами, груженные зерном. И переправа не выдержала и рухнула. Вниз полетели оба грузовика и строительный кран, с помощью которого ремонтировали мост. Получили травмы 28-летний и 31-летний водители «МАЗов», а также четверо рабочих, трудившихся на мосту: двое 45-летних, 31 и 48 лет. К сожалению, травмы одного из ремонтников оказались слишком тяжелыми. 45-летний мужчина умер в больнице. 31-летний водитель «МАЗа» был сильно покалечен. Здоровью другого шофера и четверых остальных рабочих причинен вред легкой и средней тяжести.

Чтобы устранить последствия аварии, пришлось изрядно потрудиться. Фото: очевидцев ЧП.

Чтобы устранить последствия аварии, пришлось изрядно потрудиться.Фото: очевидцев ЧП.

Мост "сложился" полностью. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Мост "сложился" полностью.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Главный инженер так и не признал свою вину. Впрочем, его практически не наказали – дали всего 1,5 года ограничения свободы. Он не имеет права выезжать за пределы Тамбова и периодически должен приходить отмечаться в полицию. Вот и все.

В суде сообщили, что гражданские иски от пострадавших рабочих и водителей к ним не поступали. Однако не исключено, что их подадут в Тамбове – на мосту трудилась подрядная организация из этого города.

В Терновском районе рухнул мост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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