Воронежские дворы в жару поливают водой

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:01:28+03:00

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Полив асфальта на городских магистралях в жару – распространенная практика. Эта мера позволяет остудить покрытие и избавиться от пыли. С лета 2018 года воронежские УК начали практиковать и полив придомовых территорий многоэтажек. Асфальт здесь в зной сильно накаляется. А полив не только вносит свежесть на 3-4 часа, но и смывает песок и пыль.

- Для полива дворов УК приобрели небольшие маневренные тракторы, поливальные бочки емкостью 2,5 и 3,8 тонны воды, насосы и специальные насадки, - рассказали «Комсомолке» в пресс-центре ЖКХ. - Работы начинаются в 8 утра. На каждом маршруте работает по две машины. Первый трактор с бочкой промывает асфальт, следом идет второй со щеткой, которая очищает двор от грязи, песка и пыли.

Одной бочки, по словам коммунальщиков, достаточно, чтобы освежить до 20 дворов. За смену водители делают пять рейсов за технической водой, а каждый трактор наматывает больше 100 километров! В особо жаркие дни спецтехника работает и в выходные.

Конечно, поливают не все дворы, а только асфальтированные. В противном случае вместо чистоты, свежести и прохлады жильцы получат грязное «болото».

ИСТОЧНИК KP.RU