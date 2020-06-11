2020-06-11T11:25:37+03:00
Происшествия

В Воронежской области «Лада» вылетела в кювет: один погибший, двое раненых

ДТП случилось в Бобровском районе [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Капот "Лады" разбит вдребезги.Капот "Лады" разбит вдребезги.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Ранним утром 11 июня в Бобровском районе случилась трагедия на трассе.

- В 5.05 на 31 километре дороги «М-4«Дон»-Бобров-Таловая-Новохоперск» водитель «Лады-Приора», 23-летний местный житель, ехавший со стороны Таловой в направлении Боброва, не справился с управлением. Машина улетела в кювет и перевернулась. Мужчина, руливший автомобилем, погиб на месте. Его пассажиры, 23-летний житель Боброва и 33-летняя женщина из села Хреновое, получили травмы. Их отвезли в больницу. Наши сотрудники выясняют, почему водитель потерял контроль над машиной, - рассказали в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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