В райцентре Воронежской области пожилая автоледи сбила двух 17-летних мотоциклистов

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:31:52+03:00

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В среду, 10 июня, около восьми часов вечера в Борисоглебске на перекрестке 17-летний водитель мотоцикла «Сузуки» не пропустил ехавшую по главной дороге «Дэу Матиз», за рулем которой сидела 67-летний местная жительница. О чем горько пожалел. Мотоциклист и его ровесник, которого он вез, попали в больницу. Позже за медицинской помощью обратилась и пенсионерка. Из-за травм или из-за проблем со здоровьем, связанных с переживаниями по поводу аварии, не сообщают.

- Всего 10 июня на дорогах Воронежской области инспекторы ГИБДД зарегистрировали 116 ДТП. Из них 85 случились в Воронеже, 27 – в районах, еще 4 – на федеральных трассах. В 13 авариях получили травмы 18 человек, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU