2020-06-11T10:20:12+03:00
Происшествия

В Воронеже пропали двое молодых людей и пенсионер

Все они ушли дома три или четыре дня назад
Юрий КОЗЛОВ
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Юрия Мельникова нет дома уже третьи суткиЮрия Мельникова нет дома уже третьи суткиФото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» сообщили сразу о трех пропавших жителях столицы Черноземья.

21-летний Юрий Мельников ушел из дома 8 июня и до сих пор не вернулся. Его приметы: рост 167 сантиметров, худощавый, русыеволосы, был одет в черные шорты , обут в черные сланцы.

25-летний Владимир Пустовалов пропал в тот же день при схожих обстоятельствах. Этот мужчина нуждается в медицинской помощи. Его приметы: рост 175 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы, серые глаза. 8 июня на нем была темно-фиолетовая футболка, синие джинсы, обут Владимир был в темные кроссовки.

Владимир Пустовалов нуждается в медицинской помощи. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Владимир Пустовалов нуждается в медицинской помощи.Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

71-летний Владимир Митин пропал 7 июня. Его приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы, карие глаза. Был одет в темные спортивные штаны, темно-серый свитер, обут в темные ботинки. Особая примета: татуировка на правой кисти руки.

71-летний Владимир Митин ушел из дома 7 июня и до сих пор не вернулся. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

71-летний Владимир Митин ушел из дома 7 июня и до сих пор не вернулся.Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас эти три человека, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Также в отряде «Лиза Алерт Воронеж» сообщили, что им нужна помощь добровольцев в поисках этих людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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