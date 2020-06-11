В День России на воронежской телебашне появится патриотичная иллюминация
Засияет российский триколор, как главный символ праздника, и распустятся полевые цветы
До этого воронежцев уже радовали необычными световыми решениямиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В День России, 12 июня, на воронежской телевизионной башне появится яркая иллюминация. Филиал РТРС «Воронежский ОРТПЦ» подготовил световую открытку, чтобы поздравить горожан с государственным праздником, знаменующим начало новой истории России.
Подсветка будет работать с 21:00 до 23:00 часов. На башне засияет российский триколор, как главный символ праздника, и распустятся полевые цветы. В целом иллюминация будет наполнена яркими цветовыми сочетаниями.
Это не первая подобная акция: так, за майские праздники воронежская телебашня трижды меняла подсветку.
ИСТОЧНИК KP.RU