2020-06-11T09:49:12+03:00
Общество

В День России на воронежской телебашне появится патриотичная иллюминация

Засияет российский триколор, как главный символ праздника, и распустятся полевые цветы
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
До этого воронежцев уже радовали необычными световыми решениямиДо этого воронежцев уже радовали необычными световыми решениямиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

В День России, 12 июня, на воронежской телевизионной башне появится яркая иллюминация. Филиал РТРС «Воронежский ОРТПЦ» подготовил световую открытку, чтобы поздравить горожан с государственным праздником, знаменующим начало новой истории России.

Подсветка будет работать с 21:00 до 23:00 часов. На башне засияет российский триколор, как главный символ праздника, и распустятся полевые цветы. В целом иллюминация будет наполнена яркими цветовыми сочетаниями.

Это не первая подобная акция: так, за майские праздники воронежская телебашня трижды меняла подсветку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В райцентре Воронежской области пожилая автоледи сбила двух 17-летних мотоциклистов
В Воронеже пропали двое молодых людей и пенсионер
В День России на воронежской телебашне появится патриотичная иллюминация
В Воронежской области на ночном пожаре погибла женщина
На утро 11 июня коронавирус подтвержден у еще 239 жителей Воронежской области
В Воронеже на видео попал мужчина, без всякой причины разбивший лобовое стекло машины
Под Воронежем ночью сгорели четыре автомобиля
Семейные посиделки в Воронежской области: муж едва не зарезал жену
В Воронежской области бизнесмена наказали за упавшую карусель с детьми
На 12 улицах Воронежа ночью надо быть предельно внимательными
За два года при участии прокуратуры в Воронежской области ликвидировали 420 свалок ТКО
Воронежский актер снялся в новом сериале
Жители аварийного дома под Воронежем: «В кухне упал кусок стены»
Посетительнице воронежского онкодиспансера брызнули в глаза антисептиком
В салонах Tele2 жители стран СНГ могут приобрести в кредит смартфоны и аксессуары
Умер от коронавируса 20-й житель Воронежской области
Прокуратура начала проверку по факту обнаружения подброшенного в подъезде воронежского дома младенца
«Нет ни финансовых, ни человеческих ресурсов»: воронежские рестораторы добиваются льгот на летние веранды
В Воронеже пасынок, угнавший машину отчима, может сесть в тюрьму на пять лет
Клиентам Сбербанка стало доступно онлайн-кредитование на покупку техники Apple
Экс-директора воронежского ЧОПа будут судить за «экономию» в 3,3 млн рублей
В оперштабе объяснили новый коронавирусный рекорд в Воронежской области
В Воронеже чиновники ведут прием горожан по телефону
В Воронежской области заложили 100 млн рублей на выплату компенсации взамен предоставления участков многодетным семьям
В Воронеже на выходных резко похолодает
Сотрудники Росреестра проконсультируют воронежцев по телефонам
Спасатели предупреждают воронежцев об угрозе пожаров из-за аномальной жары
Воронежец хотел купить BMW X5, но попал в ловушку мошенника