В День России на воронежской телебашне появится патриотичная иллюминация

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:49:12+03:00

До этого воронежцев уже радовали необычными световыми решениями Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Засияет российский триколор, как главный символ праздника, и распустятся полевые цветы

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В День России, 12 июня, на воронежской телевизионной башне появится яркая иллюминация. Филиал РТРС «Воронежский ОРТПЦ» подготовил световую открытку, чтобы поздравить горожан с государственным праздником, знаменующим начало новой истории России.

Подсветка будет работать с 21:00 до 23:00 часов. На башне засияет российский триколор, как главный символ праздника, и распустятся полевые цветы. В целом иллюминация будет наполнена яркими цветовыми сочетаниями.

Это не первая подобная акция: так, за майские праздники воронежская телебашня трижды меняла подсветку.

ИСТОЧНИК KP.RU