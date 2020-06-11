В Воронежской области на ночном пожаре погибла женщина

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:33:20+03:00

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11 июня около двух часов ночи в селе Кулешовка Подгоренского района на улице Ленина загорелся дом.

- О пожаре нам сообщили в 2.02. На место ЧП выезжали 12 наших сотрудников на трех машинах. Огонь полностью потушили в 2.22, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – В доме 6х9 метров пламя уничтожило комнату 3,5х3 метра, повредило потолок и обрешетку чердака на площади 9 квадратных метров. На месте пожара обнаружили тело 89-летней хозяйки. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU