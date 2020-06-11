2020-06-11T08:49:25+03:00
Происшествия

В Воронеже на видео попал мужчина, без всякой причины разбивший лобовое стекло машины

Суд учел, что через месяц у скандалиста отняли права за пьяную езду и приговорил его к обязательным работам
Юрий КОЗЛОВ
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Через мгновение мужчина разобьет стеклоЧерез мгновение мужчина разобьет стеклоФото: кадр с видео
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10 июня в Центральном районном суде вынесли приговор по делу 36-летнего мужчины. 24 ноября 2018 года около семи часов вечера этот гражданин с приятелем шел по своим делам, переходил дорогу во дворе и тут ему почудилось, что «Фолькваген-Поло» чуть на него не наехал. Мужчина тут же начал на повышенных тонах разговаривать с водителем, богато разбавляя разрешенную лексику ненормативной. В итоге он разбил лобовое стекло иномарки, а потом еще и оторвал щетку стеклоочистителя.

Любопытно, что ровно через месяц, 24 декабря того же года того же любителя поучить других правильной езде задержали за рулем пьяным – причем делал он это уже не в первый раз. За это у него отобрали на два года права и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

В суде мужчина уверял, что «Фольксваген» на него наехал. Однако записи видеорегистратора машины и видеокамеры во дворе были беспристрастными свидетелями того, что он врет.

- Мужчину признали виновным по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину». Его приговорил к пяти месяцам исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты ежемесячно в доход государства, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Мужчина без всякой причины разбил лобовое стекло чужой машины на улице Шишкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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