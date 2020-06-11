2020-06-11T08:20:02+03:00
Происшествия

Под Воронежем ночью сгорели четыре автомобиля

Два из них уничтожены полностью, еще два сильно повреждены огнем
Юрий КОЗЛОВ
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11 июня около двух часов ночи в Семилуках на улице Лермонтова загорелись четыре машины.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 1.59, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух машинах. Пожар ликвидировали в 2.24. Однако огонь к тому времени уже уничтожил автомобили «Лексус РХ 270» и «Тойоту Ленд Крузер», а также сильно повредил «Ниссан Жук» и «Хендай-Крета». По оперативной информации, пострадавших на пожаре нет. Причины ЧП на данный момент выясняют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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