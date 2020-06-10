Семейные посиделки в Воронежской области: муж едва не зарезал жену
Жительница Каширского района сообщила в полицию, что ее 36-летняя родственница получила ножевые ранения. Причем от собственного мужа. Глубокой ночью семейная пара распивала спиртные напитки в частном доме на улице 1 Мая в селе Левая Россошь.
Что не поделили супруги – загадка, но только разгоряченный 35-летний мужчина схватил нож и начал бить им спутницу жизни, нанося ей удары в живот и грудь.
Сейчас его задержали. Нанесенные им ранения расцениваются как тяжкий вред здоровью потерпевшей. За них подозреваемому грозит 10 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU