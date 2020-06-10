В Воронежской области бизнесмена наказали за упавшую карусель с детьми

10 Июнь 2020 2020-06-10T19:52:07+03:00

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Владельца детской карусели «Ветерок» в городском парке Поворино признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд установил, что из-за плохого крепления конструкции в августе прошлого года карусель рухнула прямо с катавшимися на ней детьми. В результате двое малышей получили ранения.

36-летний владелец аттракциона свою вину признал, раскаялся и всячески помогал в лечении пострадавших. В связи с этим суд счел возможным смягчить ему наказание. Уголовное дело в отношении мужчины прекратили, назначив ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU