2020-06-10T19:52:07+03:00
Общество

В Воронежской области бизнесмена наказали за упавшую карусель с детьми

Несчастный случай произошел в августе 2019 года в Поворино
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владельца детской карусели «Ветерок» в городском парке Поворино признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд установил, что из-за плохого крепления конструкции в августе прошлого года карусель рухнула прямо с катавшимися на ней детьми. В результате двое малышей получили ранения.

36-летний владелец аттракциона свою вину признал, раскаялся и всячески помогал в лечении пострадавших. В связи с этим суд счел возможным смягчить ему наказание. Уголовное дело в отношении мужчины прекратили, назначив ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семейные посиделки в Воронежской области: муж едва не зарезал жену
В Воронежской области бизнесмена наказали за упавшую карусель с детьми
На 12 улицах Воронежа ночью надо быть предельно внимательными
За два года при участии прокуратуры в Воронежской области ликвидировали 420 свалок ТКО
Воронежский актер снялся в новом сериале
Жители аварийного дома под Воронежем: «В кухне упал кусок стены»
Посетительнице воронежского онкодиспансера брызнули в глаза антисептиком
В салонах Tele2 жители стран СНГ могут приобрести в кредит смартфоны и аксессуары
Умер от коронавируса 20-й житель Воронежской области
Прокуратура начала проверку по факту обнаружения подброшенного в подъезде воронежского дома младенца
«Нет ни финансовых, ни человеческих ресурсов»: воронежские рестораторы добиваются льгот на летние веранды
В Воронеже пасынок, угнавший машину отчима, может сесть в тюрьму на пять лет
Клиентам Сбербанка стало доступно онлайн-кредитование на покупку техники Apple
Экс-директора воронежского ЧОПа будут судить за «экономию» в 3,3 млн рублей
В оперштабе объяснили новый коронавирусный рекорд в Воронежской области
В Воронеже чиновники ведут прием горожан по телефону
В Воронежской области заложили 100 млн рублей на выплату компенсации взамен предоставления участков многодетным семьям
В Воронеже на выходных резко похолодает
Сотрудники Росреестра проконсультируют воронежцев по телефонам
Спасатели предупреждают воронежцев об угрозе пожаров из-за аномальной жары
Воронежец хотел купить BMW X5, но попал в ловушку мошенника