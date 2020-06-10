На 12 улицах Воронежа ночью надо быть предельно внимательными
В рамках продолжающегося в Воронеже масштабного ремонта дорог в ночь с 10 на 11 июня планируются работы на 12 улицах:
- улица 40 лет Октября: днём - устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона;
- улица Академика Королёва (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров): днём - ремонт тротуаров;
- улица Беговая: ночью - устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона, поднятие горловин колодцев;
- улица Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина): днём - устройство съездов, укрепление обочин;
- улица Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова): днём - подготовка под устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона;
- улица Ленинградская: ночью - установка бортового камня;
- улица Майская (от дома №11 до дома №42): днём - устройство остановочных автопавильонов;
- переулок Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина): днём - устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона;
- улица Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина): днём - устройство съездов, укрепление обочин;
- проспект Революции: ночью - поднятие горловин колодцев;
- улица Ростовская: ночью - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;
- улица Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко): днём - устройство съездов, укрепление обочин.
Будьте внимательны, проезжая по указанным участкам, и не паркуйте на них свои машины.
ИСТОЧНИК KP.RU