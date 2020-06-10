2020-06-10T19:10:53+03:00
Общество

На 12 улицах Воронежа ночью надо быть предельно внимательными

Здесь идут дорожные работы
Елена ФЕДЯШЕВА
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В рамках продолжающегося в Воронеже масштабного ремонта дорог в ночь с 10 на 11 июня планируются работы на 12 улицах:

- улица 40 лет Октября: днём - устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона;

- улица Академика Королёва (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров): днём - ремонт тротуаров;

- улица Беговая: ночью - устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона, поднятие горловин колодцев;

- улица Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина): днём - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова): днём - подготовка под устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона;

- улица Ленинградская: ночью - установка бортового камня;

- улица Майская (от дома №11 до дома №42): днём - устройство остановочных автопавильонов;

- переулок Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина): днём - устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона;

- улица Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина): днём - устройство съездов, укрепление обочин;

- проспект Революции: ночью - поднятие горловин колодцев;

- улица Ростовская: ночью - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- улица Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко): днём - устройство съездов, укрепление обочин.

Будьте внимательны, проезжая по указанным участкам, и не паркуйте на них свои машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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