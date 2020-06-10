За два года при участии прокуратуры в Воронежской области ликвидировали 420 свалок ТКО

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:59:44+03:00

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Прокуратура Воронежской области в ходе надзора за соблюдением законодательство об обращении с твердыми коммунальными отходами за 5 месяцев 2020 года внесла 294 представления, направила 101 заявление в суд, принесла 18 протестов и возбудила 16 дел об административном правонарушении.

Основной проблемой области на сегодня остается отсутствие необходимого количества полигонов, что мешает работе всей системы обращения с ТКО.

- В регионе расположено 17 полигонов ТКО, средний коэффициент их заполнения составляет около 70%. Полигоны с высокой степенью заполнения (более 90%) функционируют в Верхнемамонском, Россошанском, Павловском муниципальных районах, а также в г. Нововоронеже. В ходе надзорных мероприятий на этих объектах выявлены многочисленные нарушения, потребовавшие прокурорского вмешательства, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуроры Каменского района и г. Нововоронежа, Острогожский и Россошанскиц межрайпрокуратуры обнаружили факты складирования отходов вблизи полигонов, отсутствия ограждения, твердого покрытия, навесов. В результате принятых мер прокурорского реагирования за последние два года удалось ликвидировать более 420 таких объектов с наказанием виновных лиц.

Кроме того, в большинстве районов области плохо проводится работа по ликвидации свалок и очистке от них территорий. Такие факты в 2020 году отмечены прокурорами Коминтерновского, Левобережного, Центрального районов г. Воронежа, а также Новоусманского и Панинского районов области.

ИСТОЧНИК KP.RU