2020-06-10T18:53:27+03:00
Телевидение

Воронежский актер снялся в новом сериале

Виталия Щербину можно увидеть в «257 причин, чтобы жить»
Ярослав ИВАНОВ
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Фото ТНТФото ТНТ
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Молодой воронежский актер Виталий Щербина снялся в новом сериале «257 причин, чтобы жить», премьера которого прошла 8 июня на ТНТ. Это история про то, что не стоит откладывать жизнь на потом.

Виталий сыграл в сериале роль молодого человека дочери главного героя. Этот парень постоянно зависает в телефоне, а все личные отношения для него - всего лишь возможность развлечься, он привык менять девушек, когда захочет.

- Этот сериал учит людей быть счастливыми, несмотря ни на что. Каждый из нас должен искать положительные стороны и радоваться им. А на весь негатив забивать. Ведь жизнь - короткая штука! - считает Виталий.

Парень сетует, что сейчас приезжать домой удается крайне редко из-за большой занятости.

- Мое любимое место - это дача, мой дом. Это там, где мне всегда будут рады, - признался актёр. - Я провёл всё своё детство в кругу друзей, бабушки, дачных домиков и той самой деревенской атмосферы. Я на этом рос. И в глубине души я очень скучаю по всем моментам, проведённым там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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