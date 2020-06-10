Посетительнице воронежского онкодиспансера брызнули в глаза антисептиком

10 Июнь 2020 2020-06-10T19:05:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В воронежском онкологическом диспансере произошел инцидент с посетительницей – сотрудница учреждения распылила ей в лицо антисептик. Видео происшествия опубликовало издание «Подъем». На кадрах сделанных пострадавшей с помощью камеры мобильного телефона запечатлен конфликт между автором ролика и персоналом онкодиспансера.

Женщина очень эмоционально просит врачей рассказать ей о выделении квоты на лечение ее тяжело больному отцу. Однако медработники поворачиваются к камере спиной и уходят в кабинет. На этом один фрагмент записи обрывается и начинается другой. На нем оператор снимает продолжение конфликта, но уже в коридоре. При этом сотрудница, обрабатывающая в этот момент помещение с помощью антисептика, просит ее не снимать. В ответ на отказ посетительницы прекратить съемку медсестра распыляет в объектив содержимое флакона. За кадром раздается крик потерпевшей, которая сообщает, что ей сожгли глаза.

В департаменте здравоохранения Воронежской области рассказали, что случай произошел еще 4 июня.

- В поликлинику онкодиспансера обратилась дочь онкологического пациента с претензиями к качеству оказания медицинской помощи ее отцу. Вела себя неадекватно - оскорбляла персонал, провоцировала, демонстрировала враждебность вербально и физически. Что касается видеозаписи, то на ней присутствует фрагмент, вырванный из контекста, который не отражает истинного развития ситуации. Медицинский работник, ответственная за соблюдение в учреждении мер эпидбезопасности, однократно распылила кожный антисептик на сотовый телефон, который девушка использовала для съемки, в целях самозащиты. Телефон находился на расстоянии вытянутой руки, поэтому кожный антисептик не представлял опасности для ее здоровья, - рассказали в ведомстве.

Позже сотрудникам диспансера удалось уладить конфликт и в спокойной обстановке рассказать посетительнице о проводимом ее отцу лечении и направлении его в московскую клинику.

- Врачи объяснили посетительнице порядок оказания медицинской помощи ее отцу и то, что причин для столь эмоционального реагирования нет, что госпитализация ее папы в федеральную клинику в Москве согласована, - рассказали в ДЗВО. - Соответствующее направление учреждение выдало. На все вопросы девушки даны разъяснения. Конфликт был исчерпан.

Медик распылила спирт в девушку за съемку видео в воронежском онкодиспансере.Видео: "Подъем"

ИСТОЧНИК KP.RU