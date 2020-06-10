2020-06-10T16:45:45+03:00
Происшествия

В Воронеже пасынок, угнавший машину отчима, может сесть в тюрьму на пять лет

Тем более, что он уже был судим за кражу
Юрий КОЗЛОВ
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Во вторник, 9 июня, в отдел полиции Коминтерновского района обратился 40-летний мужчина. Он заявил, что ночью угнали его «семерку», припаркованную на переулке Мечникова. Машина уже видала виды, но тем не менее ее вполне можно было продать примерно за 40 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что угнал машину 18-летний пасынок мужчины. Он оказался хорошо знаком стражам порядка, так как уже был судим за кражу. Юношу задержали в квартире его знакомой в Советском районе.

В отделе полиции молодой человек признал свою вину и заявил, что стащил ключи от машины у отчима, чтобы покататься. Однако вскоре после угона «семерки» въехал в бордюр. Парень вылез из машины, оставил ее на месте ДТП, вернулся домой и положил ключи от автомобиля на место.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (до пяти лет лишения свободы). Молодого человека до суда отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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