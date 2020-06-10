2020-06-10T16:42:02+03:00
Общество

Клиентам Сбербанка стало доступно онлайн-кредитование на покупку техники Apple

Рассмотрение кредитной заявки онлайн занимает не более двух минут, нужна лишь дебетовая карта Сбербанка
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сервис кредитования «Покупай со Сбербанком» и компания re:Store, крупнейшая сеть магазинов и сервисных центров техники Apple в России, объявляют о старте сотрудничества в сфере онлайн-кредитования клиентов.

Чтобы приобрести товар в кредит, в официальном приложении или на сайте https://www.re-store.ru/ клиенту необходимо выбрать способ оплаты «Покупай со Сбербанком». После этого он переходит в Сбербанк Онлайн, где проверяет предзаполненную анкету и отправляет кредитную заявку. Ее рассмотрение занимает не более двух минут.

Таким образом, все проходит онлайн — без бумаг и визита в банк. Единственное, что нужно для оформления кредита, — дебетовая карта Сбербанка. При этом на скорость доставки товара его покупка в кредит не влияет.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» ПАО Сбербанк:

«К нашему сервису онлайн-кредитования подключаются всё больше новых партнеров. Это означает, что у наших клиентов появляется еще больше возможностей приобретать товары в кредит, причем процесс мало чем отличается от обычной покупки, занимая всего пару минут. Удобство, скорость и безопасность — таковы ключевые особенности всех наших цифровых продуктов, и именно они лучше всего характеризуют сервис "Покупай со Сбербанком"».

Расим Лемберанский, директор сети магазинов re:Store:

«В своей основе бренд re:Store содержит стремление к инновациям и новым, современным подходам, превосходящим ожидания наших покупателей. Сегодня мы предлагаем нашим клиентам новый способ покупки товаров в кредит – «Покупай со Сбербанком». Благодаря этому сервису клиенты могут безопасно и удобно приобрести любой товар, потратив на это не более пары минут. Мы ценим доверие наших клиентов и уверены в том, что они оценят сервис по достоинству».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На 12 улицах Воронежа ночью надо быть предельно внимательными
За два года при участии прокуратуры в Воронежской области ликвидировали 420 свалок ТКО
Воронежский актер снялся в новом сериале
Жители аварийного дома под Воронежем: «В кухне упал кусок стены»
Посетительнице воронежского онкодиспансера брызнули в глаза антисептиком
В салонах Tele2 жители стран СНГ могут приобрести в кредит смартфоны и аксессуары
Умер от коронавируса 20-й житель Воронежской области
Прокуратура начала проверку по факту обнаружения подброшенного в подъезде воронежского дома младенца
«Нет ни финансовых, ни человеческих ресурсов»: воронежские рестораторы добиваются льгот на летние веранды
В Воронеже пасынок, угнавший машину отчима, может сесть в тюрьму на пять лет
Клиентам Сбербанка стало доступно онлайн-кредитование на покупку техники Apple
Экс-директора воронежского ЧОПа будут судить за «экономию» в 3,3 млн рублей
В оперштабе объяснили новый коронавирусный рекорд в Воронежской области
В Воронеже чиновники ведут прием горожан по телефону
В Воронежской области заложили 100 млн рублей на выплату компенсации взамен предоставления участков многодетным семьям
В Воронеже на выходных резко похолодает
Сотрудники Росреестра проконсультируют воронежцев по телефонам
Спасатели предупреждают воронежцев об угрозе пожаров из-за аномальной жары
Воронежец хотел купить BMW X5, но попал в ловушку мошенника