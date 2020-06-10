Экс-директора воронежского ЧОПа будут судить за «экономию» в 3,3 млн рублей

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:18:11+03:00

Ему не хватало людей, чтобы охранять объекты, но он все равно подписал контракт

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Уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего генерального директора ООО «ЧОП «Барс» направлено в Центральный районный суд. Мужчину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). А это до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, с 2015 по 2018 год между воронежским филиалом Росреестра и ЧОП были заключены контракты на охрану зданий учреждения. Вот только генеральный директор охранного предприятия решил сэкономить. И поставить охранников не как прописано в контракте, а по собственному усмотрению.

В областной прокуратуре отмечают, что мужчина знал: у возглавляемой им организации нет возможности оказывать услуги охраны в полном объеме. Ущерб в итоге оценили в сумму свыше 3,3 млн рублей.

Несоответствие выявили сотрудники прокуратуры. К ним обратился исполняющий обязанности директора филиала кадастровой палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU