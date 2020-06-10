В Воронеже чиновники ведут прием горожан по телефону

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:28:38+03:00

Изменить размер текста: A A

За время самоизоляции у воронежцев накопилось множество вопросов к чиновникам. Поскольку личный прием сейчас невозможен, глава Ленинского района Сергей Ситников пообщался с жителями по телефону.

Как правило, звонивших беспокоили вопросы благоустройства. Например, жители переулка Кирпичный поинтересовались судьбой проекта реконструкции нагорной лестницы.

Сергей Александрович пояснил, что все заявки, победившие в конкурсе общественно полезных проектов, будут реализованы, работы по ним уже запланированы.

Воронежцам, интересовавшимся вопросами реконструкции тротуаров и оборудованием пандусов, глава управы рассказал, что по программе «Доступная среда» все работы проводятся с учетом мнения общественников и инвалидов под контролем сотрудников мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU