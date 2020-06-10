2020-06-10T14:59:51+03:00
Общество

В Воронежской области заложили 100 млн рублей на выплату компенсации взамен предоставления участков многодетным семьям

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, в комплексе с другими федеральными и региональными выплатами, данная компенсация поможет более оперативно решить жилищный вопрос многим многодетным семьям
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Сегодня уже прорабатывается механизм предоставления такой выплаты.

На территории Воронежской области за 2011-2019 годы более 10,5 тысяч многодетных граждан подали заявления на предоставление участков. На конец прошлого года были обеспечены участками 6083 многодетные семьи, в том числе 1091 многодетная семья, проживающая на территории Воронежа. Из них в 2019 году – 1382 семьи (190 семей проживают на территории Воронежа).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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