В Воронеже на выходных резко похолодает

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:56:48+03:00

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Воронежские синоптики рассказали, что погода резко изменится в выходные. А точнее, 14 июня.

- Связано это с приходом холодного арктического воздуха. В результате 14 июня резко похолодает – до +20 градусов. Впрочем, такая в целом нехарактерная для лета прохлада продлится недолго – ориентировочно пару-тройку дней. Затем вернется обычное тепло – в районе +25 градусов и выше, - рассказали в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на четверг, 11 июня, метеорологи обещают ясную погоду и +18 градусов. Днем на солнце периодически будут набегать облака, столбик термометра поднимется до +31 градуса.

Ночью в пятницу, 12 июня, как и сутки назад, будет безоблачно при +19 градусах. Днем солнце то будет закрываться тучами, то вновь показываться из-за них. Температура поднимется до +32 градусов.

В ночь на субботу, 13 июня, погода будет ровно такая же, как и сутки назад, 12 июня, - +19 и ясно. Днем вновь при переменной облачности термометр покажет +33 – совсем жарко.

Ночью в воскресенье, 14 июня, подует северо-восточный ветер, и пройдут дожди. Температура упадет до +17, ненамного она увеличится и днем – до +20.

ИСТОЧНИК KP.RU