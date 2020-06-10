Сотрудники Росреестра проконсультируют воронежцев по телефонам

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:49:03+03:00

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Ко дню образования Воронежской области, 11 июня, региональное Управление Росреестра проведет ежегодную консультацию граждан, которая в условиях самоизоляции пройдет в формате «горячей линии». Получить консультацию можно с 11 до 13 часов по телефонам: 8 (473) 210-76-25; 210-76-26; 210-76-38; 210-76-40

. На вопросы жителей региона, касающиеся имущественных, наследственных, жилищных, семейных и административных прав, ответят руководители и начальники отделов Управления.

Жители районов могут также звонить в местные отделы:

Начальник межмуниципального отдела по Аннинскому, Панинскому и Эртильскому районам Макарова Светлана Николаевна: - 8 (473) 462-00-26.

Начальник Бобровского межмуниципального отдела (Бобров, Бутурлиновка, Новохопёрск, Таловая) Старунова Елена Михайловна: - 8 (473) 504-01-25.

Начальник Борисоглебского межмуниципального отдела (Борисоглебск, Грибановка, Поворино, Терновка) Куликов Дмитрий Викторович: - 8 (473) 546-47-28.

Начальник межмуниципального отдела по Калачеевскому, Воробьевскому и Петропавловскому районам Лубянский Владимир Васильевич: - 8 (473) 632-65-35.

Начальник Новоусманского межмуниципального отдела (Новая Усмань, Верхняя Хава, Каширское, Нововоронеж) Новиков Виктор Константинович: - 8 (473) 415-41-55.

Начальник межмуниципального отдела по Павловскому, Богучарскому и Верхнемамонскому районам Вайландт Олег Викторович: - 8 (473) 622-01-33.

Начальник Острогожского межмуниципального отдела (Острогожск, Каменка, Лиски, Репьёвка) Болдырева Наталья Александровна : - 8 (473) 754-33-92.

Начальник Россошанского межмуниципального отдела (Россошь, Кантемировка, Ольховатка, Подгоренский) Бахметьева Лариса Митрофановна: - 8 (473) 962-18-78.

Начальник Семилукского межмуниципального отдела (Семилуки, Нижнедевицк, Рамонь, Хохол) Волков Александр Алексеевич: - 8 (473) 722-61-53.

ИСТОЧНИК KP.RU