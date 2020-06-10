Спасатели предупреждают воронежцев об угрозе пожаров из-за аномальной жары

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:32:22+03:00

Изменить размер текста: A A

11 и 12 июня в Воронежской области ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха будет достигать 35-37 градусов. Штормовое предупреждение 10 июня поступило от воронежского гидрометцентра. Впрочем, до этого воронежцев уже предупреждали об аномальной жаре.

Спасатели предупреждают, что на данный момент на территории области - 3 класс пожарной опасности, и он продолжает расти. Однако уже при 3 классе большинство источников огня приводит к появлению лесных пожаров.

- Борьба с огнем в данный период связана с конкретными трудностями, если не будет обеспечено тушение пожара в самом начале его формирования. И, конечно же, стоит напомнить, что большинство пожаров - дело рук человека, умышленное или нет. Да, на выходные дни на патрулирование выйдут объединенные группы, но невозможно патрулировать каждый километр области. Очень просим граждан проявить ответственность - на территории региона действует особый противопожарный режим, - предупредили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Не менее важно отказаться от употребления спиртных напитков в это время, особенно при купании в водоемах.

- Статистика такова, что из 10 утонувших, 8 - в состоянии алкогольного опьянения. Как правило, такие кампании забираются как можно глубже в дебри природы, и когда недосчитываются одного человека - спасать кого-то уже поздно. Спасателям-водолазам остается только искать тело погибшего на дне реки, - напоминают в МЧС.

Если вы стали участником или свидетелем ЧП, звоните по номерам экстренных служб «112» или «101». Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00

ИСТОЧНИК KP.RU