2020-06-10T14:32:22+03:00
Общество

Спасатели предупреждают воронежцев об угрозе пожаров из-за аномальной жары

При таком классе пожарной опасности большинство источников огня приводит к появлению лесных пожаров
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Отдыхайте безопасно на природеОтдыхайте безопасно на природеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

11 и 12 июня в Воронежской области ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха будет достигать 35-37 градусов. Штормовое предупреждение 10 июня поступило от воронежского гидрометцентра. Впрочем, до этого воронежцев уже предупреждали об аномальной жаре.

Спасатели предупреждают, что на данный момент на территории области - 3 класс пожарной опасности, и он продолжает расти. Однако уже при 3 классе большинство источников огня приводит к появлению лесных пожаров.

- Борьба с огнем в данный период связана с конкретными трудностями, если не будет обеспечено тушение пожара в самом начале его формирования. И, конечно же, стоит напомнить, что большинство пожаров - дело рук человека, умышленное или нет. Да, на выходные дни на патрулирование выйдут объединенные группы, но невозможно патрулировать каждый километр области. Очень просим граждан проявить ответственность - на территории региона действует особый противопожарный режим, - предупредили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Не менее важно отказаться от употребления спиртных напитков в это время, особенно при купании в водоемах.

- Статистика такова, что из 10 утонувших, 8 - в состоянии алкогольного опьянения. Как правило, такие кампании забираются как можно глубже в дебри природы, и когда недосчитываются одного человека - спасать кого-то уже поздно. Спасателям-водолазам остается только искать тело погибшего на дне реки, - напоминают в МЧС.

Если вы стали участником или свидетелем ЧП, звоните по номерам экстренных служб «112» или «101». Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клиентам Сбербанка стало доступно онлайн-кредитование на покупку техники Apple
Экс-директора воронежского ЧОПа будут судить за «экономию» в 3,3 млн рублей
В оперштабе объяснили новый коронавирусный рекорд в Воронежской области
В Воронеже чиновники ведут прием горожан по телефону
В Воронежской области заложили 100 млн рублей на выплату компенсации взамен предоставления участков многодетным семьям
В Воронеже на выходных резко похолодает
Сотрудники Росреестра проконсультируют воронежцев по телефонам
Спасатели предупреждают воронежцев об угрозе пожаров из-за аномальной жары
Воронежец хотел купить BMW X5, но попал в ловушку мошенника
«Уйти от ответственности не удастся»: воронежский общественник о смертельном ДТП с полицейским
В воронежской областной офтальмологической больнице будут лечить больных коронавирусом
Главный санитарный врач региона советует липчанам не ездить в Воронеже из-за коронавируса
Воронежский полицейский, сбивший трех пешеходов, успел отработать участковым меньше года
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции вдвое превышает норму в Воронежской области
Пострадавшие в ДТП с полицейским женщины находятся в реанимации в Воронеже
Воронежец утонул в пруду в Белгородской области
Друг рассказал о воронежце, погибшем в страшном ДТП на Ленинском проспекте
В Воронежской области 10 июня еще 78 пациентов победили новый коронавирус
Пенсионер в Воронежской области нашел чужую банковскую карту и подарил ее жене
Воронежцы рассказали, верят ли они в дружбу между начальником и подчиненным
В Воронеже задержали полицейского, устроившего ДТП с одним погибшим и двумя ранеными
В Воронеже госпитализировали скутериста после столкновения с автобусом
В Воронежской области 10 июня установлен новый антирекорд по заразившимся коронавирусом
Чиновника из районной администрации Воронежской области изолировали с воспалением легких
В оперштабе Воронежской области объяснили причины резкого роста заболеваний коронавирусом
В Воронеже на мосту на 9 Января балка рухнула на железнодорожные пути
В Воронеже полицейский на «Тойоте» сбил пешеходов: один из них погиб, двое ранены
В Воронеже «оборотня» в погонах за мошенничество на 3,5 млн все же посадили в тюрьму
Воронежские санитарные врачи забраковали восемь пляжей