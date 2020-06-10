2020-06-10T14:12:20+03:00
Происшествия

Воронежец хотел купить BMW X5, но попал в ловушку мошенника

Кроссовер покупатель так и не увидел
Олег ИВАНОВ
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В апреле 31-летний воронежец нашел объявление в интернете о продаже BMW X5 по стоимости, скажем так, автомобиля гораздо ниже классом. Продавец во время телефонных переговоров сообщил, что готов пригнать кроссовер из страны ближнего зарубежья в течение двух недель. Но чтобы его усилия не пропали даром, вдруг воронежец откажется от покупки, нужен был задатокю

31-летний горожанин, перечислял 45 тысяч рублей, вероятно, уже представлял, как будет сидеть в кожаном салоне. Однако в назначенный срок автомобиль ему никто не доставил. Задержку продавец сначала объяснял сложной эпидемиологической обстановкой, а затем внес номер покупателя в «черный список». Только после этого покупатель обратился в полицию.

Однако в этот раз у истории положительный финал: мошенника нашли, им оказался 32-летний житель Карачаево-Черкесской Республики. Его задержали в арендованной квартире в Сочи.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». А это до 5 лет тюрьмы. Сейчас мошенник находится в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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