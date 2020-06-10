В воронежской областной офтальмологической больнице будут лечить больных коронавирусом

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:35:11+03:00

Там планируют разместить для них 30 коек

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В региональном департаменте здравоохранения рассказали о намерении перепрофилировать часть областной офтальмологической больницы под лечение больных коронавирусом. По данным чиновников, у этого медучреждения есть для этого все условия. Предположительно, для зараженных коронавирусом оборудуют 30 коек.

В департаменте здравоохранения уверяют, что переоборудование больницы никак не скажется на людях, лечащих там зрение. Там им продолжат отказывать неотложную помощь и проводить операции, также в поликлинике продолжат давать консультацию.

Напомним, по последним данным оперативного штаба, свободных коек для больных коронавирусом в Воронежской области осталось 28,3% (сутки назад было 27,6%) при норме 50 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU