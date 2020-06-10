Главный санитарный врач региона советует липчанам не ездить в Воронеже из-за коронавируса

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:34:48+03:00

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Главного санитарного врача Липецкой области Владимира Бондарева обеспокоила эпидемия коронавируса в Воронеже. 10 июня на заседании оперативного штаба он заявил, что в столице Черноземья складывается куда более неблагоприятная ситуация, чем в родном регионе. Поэтому попросил липчан воздержаться от поездок в Воронежскую область в ближайшее время. По мнению Владимира Бондарева, на распространение инфекции у соседей повлияло слишком раннее ослабление ограничений, после чего отметили новый всплеск инфекции.

За минувшие сутки коронавирус выявили еще у 242 жителей Воронежской области. Общее количество заразившихся в регионе выросло до 3527. По данным на 10 июня, еще 78 пациентов выздоровели. Всего побороли болезнь 1817 человек.

Коэффициент распространения инфекции в области вновь вырос. Вчера он был 1,53, сегодня - 1,79 при норме 0,8. Свободный коечный фонд для лечения Covid-19 составил 28,3% (норма 50%). Нет проблем только по третьему показателю, по тестированию на 100 тысяч жителей: 164,4 (норма 90).

ИСТОЧНИК KP.RU