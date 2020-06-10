Воронежец утонул в пруду в Белгородской области

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:10:31+03:00

Он поехал в соседний регион работать на стройке

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7 июня в пруду около села Мальцевка Корочанского района из воды выловили тело 32-летнего жителя Воронежской области. Мужчина приехал в Корочанский район для работы на стройке. Однако на выходных, 6 июня, он вместе с коллегами выпивал недалеко от пруда. Видимо, потом решил искупаться, но не рассчитал силы и пошел ко дну.

Следственными органами СК РФ по Белгородской области организована проверка по факту гибели в водоеме.

Также отдыхающим напомнили, что в связи со значительным повышением температуры воздуха необходимо соблюдать меры предосторожности, следить за своим самочувствием, избегать купания в водоемах в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU