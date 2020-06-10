Пенсионер в Воронежской области нашел чужую банковскую карту и подарил ее жене
64-летний житель Московской области этим летом приехал в село Кирсановка Грибановского района. На днях по пути в магазин он нашел банковскую карту с бесконтактной оплатой. Раньше мужчина закон не нарушал, но тут не удержался и стал совершать покупки до тысячи рублей. То есть чтобы оплата проходила, а пин-код вводить было не нужно.
Вернувшись домой, пенсионер передал находку своей супруге. Та и не знала, что карта чужая, но успела снять средства в банкомате. Общий ущерб составил 7800 рублей.
40-летний житель села Кирсановка, владелец карты, конечно, со временем заметил пропажу и обратился в полицию. По записям с камер видеонаблюдения полицейские нашли преступника. Теперь по статье 158 УК РФ пенсионеру из Московской области грозит до 5 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU