2020-06-10T11:30:21+03:00
Происшествия

Пенсионер в Воронежской области нашел чужую банковскую карту и подарил ее жене

Правда, вскоре «подарок» забрали полицейские
Олег ИВАНОВ
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64-летний житель Московской области этим летом приехал в село Кирсановка Грибановского района. На днях по пути в магазин он нашел банковскую карту с бесконтактной оплатой. Раньше мужчина закон не нарушал, но тут не удержался и стал совершать покупки до тысячи рублей. То есть чтобы оплата проходила, а пин-код вводить было не нужно.

Вернувшись домой, пенсионер передал находку своей супруге. Та и не знала, что карта чужая, но успела снять средства в банкомате. Общий ущерб составил 7800 рублей.

40-летний житель села Кирсановка, владелец карты, конечно, со временем заметил пропажу и обратился в полицию. По записям с камер видеонаблюдения полицейские нашли преступника. Теперь по статье 158 УК РФ пенсионеру из Московской области грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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