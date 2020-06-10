2020-06-10T09:46:53+03:00
Происшествия

В Воронеже госпитализировали скутериста после столкновения с автобусом

Полицейские устанавливаю детали произошедшего
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

У одного из домов по улице Новгородской 39-летний водитель скутера влетел в автобус. ДТП случилось 9 июня примерно в 19.35.

Скутерист выезжал со второстепенной дороги по улице Остроухова, при этом он не уступил дорогу «ПАЗу», за рулем которого был 45-летний воронежец. Водитель автобуса ехал в направлении улицы Беговой и не успел затормозить перед внезапно появившемся транспортным средством.

- В результате ДТП водитель скутера с повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего ха прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 110 ДТП, из них в областном центре – 86, на федеральных дорогах – 3, в районах области – 21. В 9 ДТП травмы различной степени тяжести получили 11 человек и 1 погиб.

Напомним, следователи начали проверку по факту смертельного ДТП с участием полицейского в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский полицейский, сбивший трех пешеходов, успел отработать участковым меньше года
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции вдвое превышает норму в Воронежской области
Пострадавшие в ДТП с полицейским женщины находятся в реанимации в Воронеже
Воронежец утонул в пруду в Белгородской области
Друг рассказал о воронежце, погибшем в страшном ДТП на Ленинском проспекте
В Воронежской области 10 июня еще 78 пациентов победили новый коронавирус
Пенсионер в Воронежской области нашел чужую банковскую карту и подарил ее жене
Воронежцы рассказали, верят ли они в дружбу между начальником и подчиненным
В Воронеже задержали полицейского, устроившего ДТП с одним погибшим и двумя ранеными
В Воронеже госпитализировали скутериста после столкновения с автобусом
В Воронежской области 10 июня установлен новый антирекорд по заразившимся коронавирусом
Чиновника из районной администрации Воронежской области изолировали с воспалением легких
В оперштабе Воронежской области объяснили причины резкого роста заболеваний коронавирусом
В Воронеже на мосту на 9 Января балка рухнула на железнодорожные пути
В Воронеже полицейский на «Тойоте» сбил пешеходов: один из них погиб, двое ранены
В Воронеже «оборотня» в погонах за мошенничество на 3,5 млн все же посадили в тюрьму
Воронежские санитарные врачи забраковали восемь пляжей