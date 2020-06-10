В Воронеже госпитализировали скутериста после столкновения с автобусом

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:46:53+03:00

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У одного из домов по улице Новгородской 39-летний водитель скутера влетел в автобус. ДТП случилось 9 июня примерно в 19.35.

Скутерист выезжал со второстепенной дороги по улице Остроухова, при этом он не уступил дорогу «ПАЗу», за рулем которого был 45-летний воронежец. Водитель автобуса ехал в направлении улицы Беговой и не успел затормозить перед внезапно появившемся транспортным средством.

- В результате ДТП водитель скутера с повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего ха прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 110 ДТП, из них в областном центре – 86, на федеральных дорогах – 3, в районах области – 21. В 9 ДТП травмы различной степени тяжести получили 11 человек и 1 погиб.

Напомним, следователи начали проверку по факту смертельного ДТП с участием полицейского в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU