Чиновника из районной администрации Воронежской области изолировали с воспалением легких

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:35:49+03:00

Пока анализы на новый коронавирус у него отрицательные

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В начале июня положительный результат на коронавирус был выявлен у одного из сотрудников администрации Семилук. COVID-19 выявили после массовой проверки местных чиновников 28 мая. В районной администрации у всех работников тогда были отрицательные тесты.

Однако 9 июня уже в администрации Семилукского района сообщили, что в середине прошлой недели один сотрудник почувствовал себя плохо и самоизолировался. Он обратился к врачу. Пока ему поставили диагноз «воспаление легких».

Однако до результатов повторного теста на COVID-19 был выявлен контактный круг этого человека и переведен в режим самоизоляции . За состоянием здоровья сотрудников продолжают вести наблюдение и проверку температурного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU