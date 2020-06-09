В Воронеже на мосту на 9 Января балка рухнула на железнодорожные пути
В паблике «Типичный Воронеж» появилось фото балок моста на улице 9 Января, лежавших прямо на железнодорожных путях. По их расположению было понятно, что случилось ЧП.
В мэрии рассказали подробности:
- Вечером 9 июня подрядчики приступили к демонтажу пролета № 3 с использованием крана грузоподъемностью 400 тонн. При разборке балки произошло ее разрушение в связи с коррозией арматуры, в результате она упала вниз. К счастью, при этом никто не пострадал.
ЧП случилось из-за коррозии арматуры балки.Фото: предоставлено мэрией Воронежа.
- Эта ситуация показывает, что решение о полном закрытии движения по путепроводу было совершенно оправданным и своевременным. Иначе могли быть печальные последствия. Демонтаж оставшихся балок пролётов №№ 3 и 4 будет продолжаться в штатном режиме в течение ближайших дней, - заявил главный инженер МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Вадим Рахманин.
В мэрии призвали воронежцев не заходить на строительную площадку, потому что это очень опасно. Что и подтвердил этот случай.
Напомним, ранее мост планировали открыть в июне. Однако эпидемия коронавируса спутала все планы. Так что открытие отодвинулось на неопределенный срок, хотя по контракту работы должны завершить до 1 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU