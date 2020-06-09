В Воронеже на мосту на 9 Января балка рухнула на железнодорожные пути

9 Июнь 2020 2020-06-09T22:09:02+03:00

ЧП случилось во время демонтажа одного из пролетов [фото]

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В паблике «Типичный Воронеж» появилось фото балок моста на улице 9 Января, лежавших прямо на железнодорожных путях. По их расположению было понятно, что случилось ЧП.

В мэрии рассказали подробности:

- Вечером 9 июня подрядчики приступили к демонтажу пролета № 3 с использованием крана грузоподъемностью 400 тонн. При разборке балки произошло ее разрушение в связи с коррозией арматуры, в результате она упала вниз. К счастью, при этом никто не пострадал.

ЧП случилось из-за коррозии арматуры балки.Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- Эта ситуация показывает, что решение о полном закрытии движения по путепроводу было совершенно оправданным и своевременным. Иначе могли быть печальные последствия. Демонтаж оставшихся балок пролётов №№ 3 и 4 будет продолжаться в штатном режиме в течение ближайших дней, - заявил главный инженер МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Вадим Рахманин.

В мэрии призвали воронежцев не заходить на строительную площадку, потому что это очень опасно. Что и подтвердил этот случай.

Напомним, ранее мост планировали открыть в июне. Однако эпидемия коронавируса спутала все планы. Так что открытие отодвинулось на неопределенный срок, хотя по контракту работы должны завершить до 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU