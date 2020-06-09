В Воронеже «оборотня» в погонах за мошенничество на 3,5 млн все же посадили в тюрьму

9 Июнь 2020 2020-06-09T20:33:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежском областном суде ужесточили приговор 35-летнему бывшему оперативнику по особо важным делам управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД. Ранее за покушение на мошенничество на сумму 3,5 миллиона рублей ему дали три года условно. В облсуде рассмотрели апелляцию на этот приговор и постановили: срок оставить тем же, но заменить его на реальный. Экс-полицейского арестовали прямо в зале суда и отправили в колонию общего режима.

Напомним, в марте 2019 года полицейский узнал о проводимой в ООО «Автокомплекс АТП №7» налоговой проверке. Он поговорил с директором предприятия и заявил, что может сильно уменьшить число отчислений организации в казну. Но для этого нужна кругленькая сумма – 3,5 миллиона рублей.

С мая по июнь 2019 года директор передал через знакомого полицейскому три миллиона рублей. А в ноябре при получении еще 500 тысяч «оборотня в погонах» задержали.

Первоначально Левобережный районный суд, помимо условного срока, оштрафовал быстро ставшего бывшим полицейского на 500 тысяч рублей. Деньги, надо полагать, он уже заплатил, а вот на свободе «оборотню в погонах» все же гулять не придется.

ИСТОЧНИК KP.RU