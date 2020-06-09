В Воронеже криминального авторитета, замешанного в афере на 700 тысяч, с домашнего ареста отправили в СИЗО

9 Июнь 2020 2020-06-09T19:58:28+03:00

Обманутый фермер опасался выходить на улицу, пока преступник не окажется за решеткой [видео]

Изменить размер текста: A A

8 июня Воронежский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры об изменении меры пресечения 59-летнему мужчине, замешанному в мошенничестве на 700 тысяч рублей. Домашний арест ему заменили на пребывание в воронежском СИЗО-1. Мужчину отвезли туда прямо из зала суда.

Напомним, схему мошенничества придумал как раз 59-летний мужчина в сентябре 2019 года. Он решил украсть у фермера из Терновского района 50 тонн семян под предлогом их покупки. Предпринимателя привлек тем, что явно завысил цену на товар. Деньги обещал отдать позже.

В деле мужчина участвовать 32-летнему знакомому (по неофициальным данным, оба они были криминальными авторитетами). Также в качестве шофера привлекли 49-летнего мужчину. Младший из банды организовал встречу, на которой определили условия погрузки и покупки семян. Товар увезли. В итоге фермер денег, конечно, не увидел. Ему был нанесен ущерб на 700 тысяч рублей.

Полицейские поймали всех трех мошенников. Задержание одного из них даже сняли на видео. 32-летнего преступника арестовали сразу, а вот его 59-летнего подельника сначала отправили под домашний арест. 49-летнего шофера (у него тоже было криминальное прошлое) сочли возможным оставить до суда под подпиской о невыезде. Фермер сразу заявил стражам порядка, что будет опасаться выйти на улицу, пока 59-летний преступник не окажется за решеткой.

По ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» каждому из аферистов грозит до десяти лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/783321" frameborder="0"></iframe> Задержание подозреваемых в мошенничестве в Терновском районе.Видео: ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU