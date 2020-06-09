В Воронеже на детской площадке нашли труп мужчины

9 Июнь 2020 2020-06-09T19:13:28+03:00

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Утром 9 июня на детской площадке в микрорайоне Шилово у дома № 22 на улице Курчатова обнаружили труп мужчины.

- Прохожие увидели лежавшего мужчину в районе семи утра, звонок дежурному поступил в 7.29, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Приехали скорая и полиция, врачи констатировали смерть. На теле не было видимых следов насилия. Личность мужчины установили, ему было 59 лет. По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам. Тело умершего около восьми утра забрали для проведения судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU