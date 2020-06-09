2020-06-09T17:56:35+03:00
Происшествия

Под Воронежем задержали педофила, надругавшегося над 8-летней девочкой

Ему грозит до 15 лет тюрьмы
Юрий КОЗЛОВ
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В паблике «Семилуки-наш город!» ВКонтакте опубликовали информацию, что в этом райцентре под Воронежем задержали 30-летнего педофила. В отношении него якобы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего» (от 8 до 15 лет).

Преступление случилось в Семилуках в доме на улице Чапаева 5 июня. Извращенец обманом заманил восьмилетнюю девочку в одной из квартир, но довести свое мерзкое дело до конца ему не дала мать ребенка. Эксперты осмотрели девочку, телесных повреждений у нее нет. Педофил признал свою вину.

Местные жители рассказали, что извращенец, предположительно, психически болен. Вроде бы его мать и брат уехали от него, чтобы избавиться от страшного в бреду родственника, но тот их нашел. Если этот субъект, действительно, неадекватен, его ждет не тюремный срок, а принудительное лечение.

В региональном Следственном управлении Следственного комитета информацию об этом мерзком преступлении не подтвердили, но и не опровергли, оставив ее без комментариев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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