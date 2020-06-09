2020-06-09T17:18:00+03:00
Общество

Воронежского врача, выпавшего из окна больницы после видео с «коронавирусным фейком», выписали

Медики не комментируют, как перелом основания черепа (если он был), удалось так быстро вылечить
Артем ИЛЬИН
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Александр Шулепов (слева) и Александр Косякин своим видео только "заработали" себе проблем.Александр Шулепов (слева) и Александр Косякин своим видео только "заработали" себе проблем.Фото: кадр с видео
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Стало известно, что врача скорой Новоусманской районной больницы Александра Шулепова выписали из областной больницы № 1. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник. В реанимацию Шулепов попал после того, как выпал из окна медучреждения, где работал, в ночь с 1 на 2 мая. Тогда сообщали, что он получил перелом основания черепа. Неясно, как такое серьезное повреждение могли так быстро вылечить.

Ранее Шулепов и фельдшер Александр Косякин стали героями скандального видео, размещенного в Сети в конце апреля. На нем они утверждают, что Шулепова, больного коронавирусом, заставляли ездить на вызовы. Ранее Косякин заявлял, что в Новоусманской районной больнице не хватает средств индивидуальной защиты. Позднее Шулепов от своих слов отказался, а информацию, высказанная медработниками на видео, в областном департаменте здравоохранения назвали фейком.

В отношении Косякина возбудили административное дело. Его мировой суд недавно вернул в новоусманскую полицию. Служители Фемиды посчитали, что в материалах дела нет доказательств вины фельдшера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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