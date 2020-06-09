В Воронеже определили подрядчика для разработки проекта самой большой школы в России

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:27:58+03:00

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В понедельник, 8 июня, подвели итоги аукциона на право разработать проект школы на 2860 мест на Московском проспекте, 142в. Образовательное учреждение планируют построить на территории яблоневых садов, которые понемногу превращались в сухостой, потому что были заброшены.

Победителем тендера стало АО ПИ «Гипрокоммундортанс». Сумма контракта с этой организацией составила 30 миллионов 100 тысяч рублей. Надо отметить, что другие участники аукциона предлагали взяться за работу за меньшие цены. Институты «Воронежпроект» и «Краснодаргражданпроект» готовы были взяться за проект за 28 млн., предприятие «Структура» - за 24,9 млн., а ООО «Жилпроект» - ровно за 24 млн рублей. Тем не менее по дополнительным показателям городские власти, проводившие торги, видимо, сделали выбор в пользу «Гипрокоммундортанса».

Возможно, решающим фактором стал большой опыт: специалисты «Гипрокоммундортанса» занимались разработкой проектов Остужевской развязкой, Центром гребли на байдарках и каноэ, хирургическим корпусом онкодиспансера и реконструкцией площади Победы. Сейчас у них в работе два больших культурных учреждения: Воронежский концертный зал и оперный театр. Им также предстоит масштабная реконструкция.

Общая площадь школы составит 60 тысяч квадратных метров. В ней планируют разместить 110 классов по 26 учеников в каждом. Надо отметить, что жители прилегающего микрорайона на данный момент страдают от недостатка располагающихся неподалеку образовательных учреждений.

Во дворе школы, помимо традиционного футбольного поля, собираются оборудовать площадки для прыжков в длину и высоту, а также для толкания ядра.

На строительство самой большой школы России планируют потратить около 2,5 миллиардов рублей. Открыть ее планируют уже в 2022 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU