В воронежских учреждениях культуры выявили 500 нарушений безопасности

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:17:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокурорские сотрудники проверили воронежские учреждения культуры на предмет безопасности и защищенности. Большинство проверенных объектов являются площадками для проведения общероссийских и международных фестивалей, выставок, конкурсов, в том числе Платоновского фестиваля, то есть там проводят массовые мероприятия.

- Выявили более 500 нарушений закона в части защищенности объектов, связанных с недостаточностью инженерно-технической оснащенности, а также отсутствием контроля за реализацией требований о безопасности объектов. По итогам проверок внесено более 100 представлений об устранении нарушений, 80 должностных лиц наказаны в дисциплинарном порядке. Прокуратура области внесла представление руководителю регионального департамента культуры. По результатам его рассмотрения приняты меры по устранению нарушений, в том числе, связанные с выделением денежных средств, - отметили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU