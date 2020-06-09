2020-06-09T16:17:24+03:00
Общество

В воронежских учреждениях культуры выявили 500 нарушений безопасности

На большинстве объектов проводят массовые мероприятия
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Прокурорские сотрудники проверили воронежские учреждения культуры на предмет безопасности и защищенности. Большинство проверенных объектов являются площадками для проведения общероссийских и международных фестивалей, выставок, конкурсов, в том числе Платоновского фестиваля, то есть там проводят массовые мероприятия.

- Выявили более 500 нарушений закона в части защищенности объектов, связанных с недостаточностью инженерно-технической оснащенности, а также отсутствием контроля за реализацией требований о безопасности объектов. По итогам проверок внесено более 100 представлений об устранении нарушений, 80 должностных лиц наказаны в дисциплинарном порядке. Прокуратура области внесла представление руководителю регионального департамента культуры. По результатам его рассмотрения приняты меры по устранению нарушений, в том числе, связанные с выделением денежных средств, - отметили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже определили подрядчика для разработки проекта самой большой школы в России
В воронежских учреждениях культуры выявили 500 нарушений безопасности
Воронежский краеведческий музей показал выставку на фестивале «Интермузей-2020»
Музей-заповедник "Костенки" после снятия ограничений готовит трансферт для групп посетителей из Воронежа
Под Воронежем хозяйка зарезала гостью за оскорбление
На воронежском водохранилище перевернулась лодка с четырьмя мужчинами
«Единая Россия» направит наблюдателей на все участки общенародного голосования
Воронежцам предлагают спеть в честь Дня России
В воронежском УФСИН дали свою версию состояния здоровья Сергея Колодяжного
В Воронежском заповеднике родились бобрята
Жительница Воронежа потеряла 780 тысяч, пытаясь заработать на бирже
В Воронежской области юношу, бегавшего от призыва, оштрафовали на 100 тысяч рублей
Пьяный житель Воронежской области угнал машину и попал на ней в аварию