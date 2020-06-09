Воронежский краеведческий музей показал выставку на фестивале «Интермузей-2020»
Воронежский краеведческий музей представил регион на масштабном XXII Международном фестивале «Интермузей-2020», в котором участвовали представители из более чем 20 стран мира.
В единой интерактивной экспозиции форума на главную фестивальную тему «Хранители мира» краеведческий показал выставку, посвященную истории музея в годы войны. В представленных на ней архивных фотографиях можно проследить, как среди разрухи и неустроенного быта именно музей стал островком мирной жизни, поддерживающим веру воронежцев в скорую победу и восстановление родного города. Патриотическими выставками и мероприятиями музей укреплял уверенность в том, что именно русский солдат сможет положить конец войне.
ИСТОЧНИК KP.RU