Воронежский краеведческий музей показал выставку на фестивале «Интермузей-2020»

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:57:28+03:00

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Воронежский краеведческий музей представил регион на масштабном XXII Международном фестивале «Интермузей-2020», в котором участвовали представители из более чем 20 стран мира.

В единой интерактивной экспозиции форума на главную фестивальную тему «Хранители мира» краеведческий показал выставку, посвященную истории музея в годы войны. В представленных на ней архивных фотографиях можно проследить, как среди разрухи и неустроенного быта именно музей стал островком мирной жизни, поддерживающим веру воронежцев в скорую победу и восстановление родного города. Патриотическими выставками и мероприятиями музей укреплял уверенность в том, что именно русский солдат сможет положить конец войне.

ИСТОЧНИК KP.RU