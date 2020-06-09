Музей-заповедник "Костенки" после снятия ограничений готовит трансферт для групп посетителей из Воронежа

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:50:18+03:00

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Археологический музей-заповедник «Костенки» разрабатывает программу для посетителей заповедных мест после снятия режима ограничений. Начиная с этого сезона музей, расположенный в 40 км от Воронежа, планирует организовать автотрансферт для групп посетителей, а также предложит услуги партнеров для проведения уикэнда в заповедных краях, скрывающих тайны истории.

Сотрудники обновляют традиционные экскурсии, которые погружают посетителей в мир палеолита и «археологической песочницы». Так, в выставочных залах гостей ждет основная экспозиция, составленная из археологических находок мирового значения (следов жизнедеятельности первых людей, артефактов российской истории археологии), а также таксидермическая скульптура мамонта и инсталляция древнего быта семьи.

Готовят образовательные музейные программы (лектории, семинары), разрабатывают новые научно-познавательные квесты и мастер-классы.

К 150-летию Бунина музей покажет выставку «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», над которой музей работает совместно с музеем-заповедником «Дивногорье». А Острогожский историко-художественный музей имени Крамского привезет выставку «Художники о войне».

ИСТОЧНИК KP.RU