2020-06-09T15:25:17+03:00
Происшествия

Под Воронежем хозяйка зарезала гостью за оскорбление

Убийство произошло в селе Каширское
Юрий КОЗЛОВ
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Днем 7 июня в частном доме села Каширское (это райцентр Каширского района) случилась пьяная «разборка» между женщинами. К 59-летней женщине пришла в гости ее 61-летняя давняя знакомая. После того, как они посидели, выпили, гостья оскорбила хозяйку. А потом повернулась к ней спиной. Это было роковой ошибкой – хозяйка схватила нож и ударила им обидчицу. Ранение оказалось смертельным.

- 59-летнюю женщину, ударившую ножом знакомую, задержали , она признала свою вину. В ближайшее время проведут судебных экспертиз, наши сотрудники допрашивают свидетелей, – рассказал руководитель следственного отдела по городу Нововоронеж регионального следственного управления СК России Андрей Бредихин. – В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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