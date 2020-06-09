Воронежцам предлагают спеть в честь Дня России
Воронежцев зовут отметить День России, который отмечают 12 июня, онлайн-флешмобом «Стихи и песни о России». Акция продлится по 11 июня. Принять участие в ней могут все желающие. Для этого нужно исполнить на видео песню, стихотворение или отрывок из прозы, посвященные России. И выложить ролик на страницу «Культура Железнодорожного района Воронежа» в соцсети «ВКонтакте».
В описании необходимо указать фамилию, имя исполнителя, автора и название исполняемого произведения, учреждение, которое представляет участник, хештег #мояроссия_ждрайон
Запись не должна длиться более 5 минут.
Отметить День России онлайн концертами предлагает воронежцам и филармония
ИСТОЧНИК KP.RU