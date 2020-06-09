2020-06-09T14:48:54+03:00
Звезды

Воронежцам предлагают спеть в честь Дня России

Горожане могут принять участие в онлайн конкурсе
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежцев зовут отметить День России, который отмечают 12 июня, онлайн-флешмобом «Стихи и песни о России». Акция продлится по 11 июня. Принять участие в ней могут все желающие. Для этого нужно исполнить на видео песню, стихотворение или отрывок из прозы, посвященные России. И выложить ролик на страницу «Культура Железнодорожного района Воронежа» в соцсети «ВКонтакте».

В описании необходимо указать фамилию, имя исполнителя, автора и название исполняемого произведения, учреждение, которое представляет участник, хештег #мояроссия_ждрайон

Запись не должна длиться более 5 минут.

Отметить День России онлайн концертами предлагает воронежцам и филармония

ИСТОЧНИК KP.RU

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