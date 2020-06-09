В Воронежском заповеднике родились бобрята
В конце мая в бобропитомнике Воронежского заповедника случилось пополнение. Два малыша родились в семье Усмана и Ивны. У знаменитой пары грызунов это не первое прибавление в семействе. В 2018 году у них также родились двое бобрят.
- Ивна легко перенесла роды. Первый день мать не отходила от своих детей и ничего не ела, а на вторые сутки поплавала и подкрепилась. Малыши без присмотра родителей быстро попробовали, что такое вода, но пока им ещё рано плавать, - рассказал начальник отдела познавательного туризма Владислав Олейников, который курирует работу Бобрового питомника.
Понаблюдать за пушистым семейством можно по прямой трансляции из хатки бобров.
ИСТОЧНИК KP.RU