В Воронежском заповеднике родились бобрята

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:29:40+03:00

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В конце мая в бобропитомнике Воронежского заповедника случилось пополнение. Два малыша родились в семье Усмана и Ивны. У знаменитой пары грызунов это не первое прибавление в семействе. В 2018 году у них также родились двое бобрят.

- Ивна легко перенесла роды. Первый день мать не отходила от своих детей и ничего не ела, а на вторые сутки поплавала и подкрепилась. Малыши без присмотра родителей быстро попробовали, что такое вода, но пока им ещё рано плавать, - рассказал начальник отдела познавательного туризма Владислав Олейников, который курирует работу Бобрового питомника.

Понаблюдать за пушистым семейством можно по прямой трансляции из хатки бобров.

ИСТОЧНИК KP.RU