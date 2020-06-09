В Воронежской области юношу, бегавшего от призыва, оштрафовали на 100 тысяч рублей

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:58:24+03:00

В армию все равно придется пойти, а бюджет семьи парня лишится 100 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ему два раза вручали повестку, но на сборном пункте молодого человека так и не увидели

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В Борисоглебском городском суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Его признали виновным в уклонении от призыва в армию.

В ноябре 2019 года в военкомате Борисоглебска этому молодому человеку лично, под роспись, вручили повестку для явки на сборный пункт для отправки в армию. Однако туда он не явился. В конце ноября юноша повторно получил повестку. И опять расписался за нее. Но решимости идти служить это ему не прибавило.

В итоге 5 июня суд оштрафовал молодого человека на 100 тысяч рублей. Если приговор не обжалуют, он вступит в законную силу с 15 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU