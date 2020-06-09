Жительница Воронежа потеряла 780 тысяч, пытаясь заработать на бирже

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:59:08+03:00

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24-летняя жительница Воронежа хотела заработать денег на фондовой бирже. Но потеряла все свои сбережения.

Дама зарегистрировалась на сайте биржи, и через некоторое время ей позвонил "сотрудник" данной организации и предложил помощь в инвестировании. Девушка доверилась незнакомому человеку и, следуя его указаниям, перевела на чужой счет 780 тысяч рублей.

За 8 июня аферисты обманули семерых жителей Воронежской области. Общий ущерб потерпевших составил около 1 млн рублей. Кроме финта с фондовой биржей жертв "развели" под предлогом покупки (продажи) товаров на сайтах бесплатных объявлений и в соцсетях, а также "сказки" о родственнике, попавшем в ДТП. Во всех случаях потерпевшие сообщали аферистам свои персональные данные.

Будьте бдительны, не раскрывайте свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU