2020-06-09T13:37:04+03:00
Происшествия

Пьяный житель Воронежской области угнал машину и попал на ней в аварию

Поймали горе-водителя в Острогожске
Ярослав ИВАНОВ
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37-летнему жителю Острогожска грозят сразу три статьи. Росгвардейцы задержали водителя ВАЗ-2114 на месте аварии. Мужчина помял припаркованный автомобиль аналогичной марки. Оказалось, что он был пьян: медицинское освидетельствование показало 1,371 промилле в его крови.

А позже выяснилось, что к тому же он попал в ДТП на угнанном авто: в правоохранительные органы с заявлением об угоне этой машины обратился владелец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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