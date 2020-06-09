Под Воронежем инспекторы ГИБДД спасли водителя, которого сразил инсульт за рулем

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:16:24+03:00

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Днем 8 июня сотрудники Госавтоинспекции спасли водителя, которому стало плохо за рулем. Около 14.50 инспекторы, дежурившие на 24-м километре автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов», получили сигнал от проезжающих автомобилистов о неадекватном поведении на дороге «Фольксвагена Транспортер». Следовавший в направлении Тамбова автомобиль петлял на проезжей части. Старшие лейтенанты полиции Андрей Демещенко и Павел Долматов пытались остановить машину, но водитель не реагировал и продолжал движение, периодически выезжая за пределы своей полосы. При этом скорость машины постепенно снижалась, и через некоторое время автомобиль остановился на проезжей части.

Подойдя к машине, инспекторы увидели, что водителю плохо. На вопросы он не реагировал, речь была несвязной, реакция замедленной, у него дрожали руки. Он не смог сам выйти из автомобиля, при этом запаха алкоголя от него не исходило. Полицейские вызвали бригаду "Скорой". Медики забрали водителя в больницу. По предварительным данным, у него диагностировали инсульт.

ИСТОЧНИК KP.RU