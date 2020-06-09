2020-06-09T11:47:17+03:00
Общество

Тепловики обещают вернуть горячую воду двум воронежским домам уже к вечеру вторника

Администрации «Квадры» удалось договориться с жилым комплексом по вопросу проведения ремонта на его территории
Елена ФЕДЯШЕВА
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Кипяток обещают дать к вечеруКипяток обещают дать к вечеруФото: из архива «КП»
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Воронежский филиал «Квадры» смог договориться с администрацией жилого комплекса, расположенного на улице Артамонова, 4а, о проведении ремонта поврежденного участка горячего водоснабжения, питающего два дома – Артамонова,2а и Богдана Хмельницкого 20/1.

Напомним, жильцы этих многоэтажек были лишены горячей воды из-за аварии, устранить которую не было возможности:

- Поврежденный участок пролегает на территории дома Артамонова, 4д. рассказали в пресс-службе воронежского филиала «Квадры». - К сожалению, ООО ГК «Развитие» и УК ООО «Сервис Дом», отвечающие за эту территорию, отказывали нам в проведении земельных работ. В настоящее время Воронежский филиал «Квадры» добился согласования. Сегодня наши специалисты приступили к ремонту. Ориентировочно, горячее водоснабжение дома мы восстановим вечером 9 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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